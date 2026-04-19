Najsiromašnija članica Evropske unije nalazi se u političkoj krizi još od 2021. godine, kada su masovni protesti srušili konzervativnu vladu dugogodišnjeg lidera Bojka Borisova.

Rumen Radev, bivši general avijacije koji se zalaže za obnovu odnosa sa Rusijom i kritikuje slanje vojne pomoći Ukrajini, devet godina je bio predsednik Bugarske. Sa funkcije se povukao u januaru kako bi predvodio novoformiranu levo-centrističku grupaciju Progresivna Bugarska, a predizborne ankete pokazivale su da bi taj blok mogao da osvoji oko 35 odsto glasova.

Radev je poručio da želi da oslobodi zemlju njenog „oligarhijskog modela upravljanja“ i podržao je antikorupcijske proteste krajem 2025. godine, koji su uz podršku konzervativaca doveli do pada vlade.

Borisovljev GERB prema anketama na drugom mestu

Prema predizbornim istraživanjima, proevropska stranka GERB Bojka Borisova, koja je predvodila i poslednju vladu, mogla bi da zauzme drugo mesto sa oko 20 odsto podrške, ispred liberalne koalicije PP-DB.

Biračka mesta otvorena su u 7 časova po lokalnom vremenu, a zatvaraju se u 20 časova.

- Radevljev cilj je da Bugarska ima budućnost. Došli smo do tačke u kojoj dovodimo u pitanje samu budućnost sopstvene zemlje. Radev se dokazao kao predsednik i kao državnik. On je najprihvatljiviji za EU, Sjedinjene Američke Države, Rusiju, pa čak i za Kinu - rekao je za Frans pres Lazar Lazarov, 28-godišnji profesor filozofije, na Radevljevom poslednjem predizbornom skupu u Sofiji ranije ove nedelje.

Radev oštro napao stare stranke i politiku EU

Radev je oštro kritikovao politiku Evropske unije u oblasti zelene energije, ocenjujući da je ona u „svetu bez pravila“ naivna, kao i napore Bugarske da šalje oružje Ukrajini. Ipak, istakao je da neće koristiti veto kako bi blokirao odluke Brisela.

Zalažući se za obnovu odnosa sa Rusijom, Radev je osudio desetogodišnji odbrambeni sporazum između Sofije i Kijeva, potpisan prošlog meseca, čime je dodatno podstakao optužbe protivnika da je previše blag prema Moskvi.

Bivši predsednik izazvao je nezadovoljstvo dela javnosti i kada je u četvrtak na skupu prikazivao fotografije sa sastanaka sa svetskim liderima, među kojima je bio i ruski predsednik Vladimir Putin. Na društvenim mrežama usledio je talas ogorčenja među proevropskim biračima, a brojni korisnici delili su snimke ekrana kao dokaz da Radev stoji na strani Kremlja.

Na samom skupu, održanom u najvećoj zatvorenoj areni u Bugarskoj, pristalice su ga dočekale uzvicima, koje je prekinuo vojničkom komandom „na mestu odmor!“, što je izazvalo smeh publike.

- Moramo da zbijemo redove - poručio je pred oko 10.000 pristalica, predstavljajući svoju stranku kao nekorumpiranu „alternativu perverznom kartelu stranaka starog kova“.

BONUS VIDEO