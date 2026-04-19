Težak udes dogodio se danas na putu između Kragujevca i Kraljeva.



Na deonici od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta pre 12 časova, došlo je do jezivog udesa.



Prema nezvaničnim informacijama, ima povređenih osoba od kojih su neki i u teškom stanju. Za sada nije poznato da li ima poginulih.

Saobraćaj je na ovoj deonici i dalje obustavljen.

Hitna pomoć iz Knića je na terenu, kao i policija, koja još uvek obavlja uviđaj.

Za sada je nepoznat uzrok nesreće.

(Kurir)