Gubitak brata ostavio je dubok trag na Darka Lazića, koji je počeo da radi nekoliko dana nakon nesreće, jer je sada njegova obaveza da brine o svojoj porodici, ali i porodici brata.



Porodica i prijatelji okupiće se danas na groblju u Brestaču kako bi održali pomen i odali počast preminulom Draganu Laziću, a pre nego što su pošli na groblje, okupili su se u dvorištu poginulog.

Dragan počiva pored svog oca Milana, koji je preminuo 2021. godine.

Ko je bio brat Darka Lazića?

Dragan Lazić bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao, o čemu je i govorio.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom za Blic.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

- Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu za Hajp.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće - ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Oni su neverovatno ličili jedan na drugog, pa su ih mnogi razlikovali samo po tome što je Dragan bio ošišan na skroz kratko.





