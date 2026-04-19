Reč je o jednom od najvećih projekata obnove morskih ekosistema u vodama Velike Britanije.
Projekat ima za cilj da ponovo uspostavi ogromno leglo ostriga oko Orknijskih ostrva.
Ričard Lend, stručnjak za more koji vodi projekat, rekao je da će to imati posledični uticaj na ceo ekosistem. „Neće koristiti samo ribama i zalivu, već će koristiti morskim sisarima, morskim pticama i celokupnoj životnoj sredini.“
„Ovaj projekat je plan za širi plan za ponovno uvođenje ostriga u Veliku Britaniju i evropske vode“, rekao je Lend.
Ležišta ostriga su nekada bila ključni deo morskih ekosistema Velike Britanije, pokrivajući ogromna područja obale. Ali prekomerni ribolov, u kombinaciji sa povećanim zagađenjem, klimatskim promenama i namernim uklanjanjem radi čišćenja kanala za brodarstvo, imao je razarajući uticaj na populacije ostriga.
Međutim, stručnjaci veruju da projekti obnove, poput onog u blizini Orknijskih ostrva, nude priliku za obnovu uspešnih priobalnih voda – kao i pomoć u rešavanju klimatske krize i poboljšanju kvaliteta vode, piše Guardian.
