Zemljotres magnitude 4,6 stepeni Rihterove skale registrovan je jutros u oblasti Krita u Grčkoj, prema dostupnim seizmološkim podacima. Potres se dogodio u 09:04 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 47 kilometara.

Epicentar zemljotresa bio je u regionu ostrva Krit, koje se nalazi u seizmički aktivnom području istočnog Mediterana. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Podaci o ovom potresu objavljeni su na osnovu merenja relevantnih seizmoloških službi, dok Republički seizmološki zavod Srbije prati i beleži sve značajnije potrese u regionu i šire.