Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana, najviše telo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove predloge" koje su iznele Sjedinjene Američke Države.

U saopštenju, koje je prenela iranska novinska agencija Tasnim, Savet za nacionalnu bezbednost Irana je naveo da je komandant pakistanske vojske, Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posetu Iranu, preneo nove predloge koje su iznele SAD, a koje Teheran "razmatra", i na koje "još nije odgovorio", prenosi Gardijan.

Savet je naveo da će Iran ponovo preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom "dok se rat definitivno ne okonča".

Kako je saopšteno Teheran će, sve dok traje američka pomorska blokada iranskih luka, "to smatrati kršenjem prekida vatre i sprečiće uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

