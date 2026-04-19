Iranski predsednik Masud Pezeškijan objavio je danas na svom Iks nalogu da ne razume na osnovu kakvog iranskog zločina američki predsednik Donald Tramp tvrdi da Iran ne bi trebalo da koristi svoja nuklearna prava.

"Tramp kaže da Iran ne bi trebalo da koristi svoja nuklearna prava, ali ne kaže na osnovu kakvog to iranskog zločina. Koga on zastupa u svetu dok pokušava da liši Iran njegovih zakonskih prava? Moramo da pazimo da svetskom javnom mnjenju ne deluje kao da smo mi ratni huškači. Mi se branimo. Pokušavamo da okončamo rat dostojanstveno", objavio je svom Iks profilu Pezeškijan.

Iranski predsednik je poručio ranije ove nedelje da nijedna sila na svetu ne može da prisili iranski narod na pokornost.

"Iran ne želi rat i nestabilnost, već je uvek isticao važnost dijaloga i konstruktivne interakcije sa svim zemljama sveta. Međutim, svaki pokušaj nametanja bilo kakve volje našoj zemlji ili pokušaji da se Iran prisiljava na predaju osuđen je na propast. Iranska nacija nikada neće pokleknuti pred takvim pokušajima", istakao je Pezeškijan, prenela je iranska državna televizija TV Press.

Ranije danas Tramp je izjavio da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku, preneo je AP.