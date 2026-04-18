Opozicija u Srbiji sve otvorenije pokazuje strah od mogućnosti da predsednik Aleksandar Vučić raspiše izbore za 28. jun - i to, verovali ili ne, jer bi tada „bili na odmoru“!

Najnoviji dokaz panike dolazi od potrčka okorelog opozicionara Miroslava Aleksića - Đorđa Stankovića, koji je gostujući na antisrpskoj N1 praktično priznao da opozicija strepi od izbora.

- Građani, budite spremni da izbori budu 28. juna, Vučić će najverovatnije tad raspisati izbore kako bi potencijalni glasači bili na odmoru! - zakukao je Stanković.

Ovakva izjava jasno pokazuje da deo opozicije već unapred traži alibi za loš rezultat, skrivajući se iza letnjih odmora i izmišljenih razloga, umesto da ponudi program i politiku građanima.

Da panika nije bez razloga, potvrdila je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je istakla da je opozicija sopstvenim potezima razotkrila strah od izbora.

- Oni koji svakodnevno viču „Vučiću, kukavice, raspiši izbore“, kada je došlo do realne mogućnosti da se to desi, upali su u haos i paniku - rekla je Brnabićeva.

Kako je naglasila, raspisivanje izbora ne žele ne samo opozicioni političari, već i blokaderi s fakulteta, kao i rektor Vladan Đokić, jer im, kako kaže, jedino odgovara - da Srbija stane.

Brnabićeva je dodatno ukazala i na licemerje dela opozicije, podsetivši na izjavu Biljane Đorđević, koja je priznala da im nije u interesu usvajanje proevropskih zakona.

- Oni kažu da su proevropski, ali im nije u interesu da se usvajaju proevropski zakoni jer bi to bilo dobro za Srbiju, a ono što je dobro za Srbiju - loše je za njih - poručila je Brnabićeva.

U međuvremenu, dodatnu senku na delovanje opozicije bacaju i izjave iz inostranstva. Evroparlamentarka Viola fon Kramon, koju mnogi vide kao mentorku blokadera, otvoreno je govorila o „svim sredstvima“ u izbornom procesu, što su mnogi protumačili kao poziv na destabilizaciju.

Dok se vlast priprema za potencijalne izbore i nastavak reformi, opozicija, sudeći po sopstvenim izjavama, već sada traži izgovore za poraz - i to u turističkoj sezoni.



Botuju jedni protiv drugih, svađaju se i optužuju

Blokaderi iz bivše vlasti krenuli su u otvoreni obračun s blokaderima s fakulteta - i to putem botovanja na društvenim mrežama, gde sada jedni druge javno razotkrivaju.

Naime, jedna blokaderka objavila je na mreži Iks fotografije koje, kako tvrdi, pokazuju organizovano botovanje usmereno protiv studenata.

„Nastavak razotkrivanja botova koji targetiraju studente. Druga osoba iza profila ’Sloboda ili Ništa’ i jedna od organizatora botova je gospođa Neda Vrebac iz pokreta Pavla Grbovića!“, napisala je ona.

Ove optužbe dodatno osvetljavaju haotične odnose unutar blokaderskih redova, gde se sukobi više ne kriju, već izlaze na površinu kroz međusobne prozivke i optužbe.