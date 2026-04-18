Predsednik je podelio snimak incidenta putem zvaničnog instagram naloga:

"Hoću da vas pozdravim, poštovani gospodine Mirko, da vam se izvinim u ime države i u svoje ime. Nemam objašnjenje, razgovarao sam sa direktorom policije i nema opravdanja. Hvala vam što ste pokazali strpljenje. Nadam se i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao lošu nameru, molim vas da oprostite. Nama ostaje da se borimo protiv sopstvene arogancije iz različitih razloga i motiva", rekao je Vučić u telefonskom razgovoru i dodao da je ovakvo ponašanje nedopustivo.

Pavlova su pripadnici policije tokom blokade raskrsnice udaljili sa pešačkog prelaza uz primenu sile i legitimisali. Ispred Policijske uprave u Novom Sadu, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, danas je održan protest protiv zbog incidenta, ali i protiv blokada saobraćaja i kako su naveli - postupanja pripadnika MUP-a prema ljudima koji se protive blokadama.

