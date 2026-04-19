Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi za sedam do 10 dana trebalo da se održi sednica parlamenta na čijem dnevnom redu bi bio Predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije i dodala da će poslanici imati tri radna dana da raspravljaju o toj temi.

Brnabić je na TV Prva ocenila je da se u civilizovanim društvima kroz razgovor između parlamentarne većine i opozicije postiže dogovor o pojedinim stvarima, kao što je kvorum, ističući da to nalažu pravila parlamentarizma.

"Razgovarate i kažete: 'Da li možete da nam obezbedite kvorum? Da, razumemo da nemamo glasove da padne Vlada, ali mislimo da je to važno iz ovog i ovog i ovog razloga. A onda parlamentarna većina kaže: 'U redu, hajde da vidimo kako će izgledati ta sednica, pa makar koliko će trajati, da bismo mogli da planiramo kada će na dnevni red doći važni zakoni za građane i privredu Republike Srbije'. Tako se to radi u civilizovanim društvima", istakla je Brnabić.

Navela je i da je sednica skupštine sa temom o nepoverenju vladi zapravo politički performans opozicionih poslanika, ističući da se u ozbiljnim parlamentima to pitanje postavlja kada je zaista pod znakom pitanja da li će vlada opstati ili ne.

"To je par ekselans politički performans, vreme koje će oni koristiti za svoje priče nema nikakav uticaj na Vladu, nema nikakav benefit za građane. Bukvalno politički igrokaz i politički performans. Ako nemate za kvorum, onda svakako nemate ni za dovoljno glasova da padne vlada", rekla je Brnabić.

Govoreći o odlaganju sednice i tome što nije obezbeđen kvorum na prethodnima sednicama skupštine na kojima je trebalo da se glasa o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi, Brnabić je istakla da opozicioni poslanici podrazumevaju da kada oni nešto traže da im je čitava parlamentarna većina na usluzi kako bi im obezbedila kvorum i to bez dogovora.

"Kada oni traže, i oni imaju ovlašćenog predlagača po poslovniku, ta sednica može da traje beskonačno dugo. Zato što njihov predlagač ima neograničeno vreme. Mi možemo da držimo parlament dve nedelje, tri nedelje, pet nedelja. Tako je bilo, recimo, nakon, tragedije u Ribnikaru, u Orašju i Maloj Duboni. I tada je parlamentarna većina, tada je predsednik Skupštine bio Vladimir Orlić, obezbedila kvorum da bi se razgovaralo, zato što su mislili da je važno", podsetila je Brnabić.

Ukazala je da su narodni poslanici na kolegijumu pred zasedanja skupštine dogovorili da parlamentarna većina obezbedi kvorum, ali da ta sednica traje tri radna dana, što je, kako smatra, i više nego fer za politički performans opozicionih poslanika.

"Glasamo da li vlada ima poverenje ili nema poverenje, te ćemo mi obezbediti taj kvorum. Samo da se naučimo da moramo da razgovaramo, da moramo da razgovaramo. Stvarno je to - to. I svi su to prihvatili. Nisu svi blokaderi iz bivše vlasti bili presrećni s tim, ali na kraju krajeva, postigli smo dogovor. Tu je ovlašćeni predlagač Miroslav Aleksić. Postigli smo dogovor sa njim. Neki su to pozdravili, neki nisu. Ali na kraju krajeva, imamo dogovor", kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, zato je važan i poziv za dijalog kada pozove predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ponovila da mora da postoji razgovor.

"Vama je potrebno ovo za vaš politički performans. Parlamentarna većina želi ovo kako ne bi bilo suspenzije rada, odnosno bilo kakve blokade rada parlamenta. Dogovorimo se i idemo dalje. I dogovorili smo se opet, zato što su ovo trenutno zakoni izuzetno važni za građane i za privredu, ali i za naš evropski put, da završimo ovu sednicu", rekla je Brnabić.