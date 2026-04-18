Pripadnici oklopnih jedinica Kopnene vojske realizovali su, na „Pasuljanskim livadama“, taktičku obuku i bojeva gađanja iz modernizovanih tenkova M-84 AS1/2.

Tenkovske posade su, tokom višednevnog boravka na terenu, uvežbavale taktičke i vatrene postupke prilikom izvođenja dejstava u operacijama Vojske Srbije sa težištem na iznenadnim i snažnim prodorima kroz neprijateljev raspored i gađanju ciljeva iz pokreta. Dejstvovano je iz tenkovskog topa i spregnutog mitraljeza, po pokretnim i nepokretnim ciljevima na različitim daljinama.

Pokazana efikasnost u primeni taktičkih radnji i preciznost vatre, potvrdili su visok nivo obučenosti vojnika, podoficira i oficira roda oklopnih jedinica, kao i pouzdanost modernizovanih nišansko-osmatračkih sprava, tenkovskog topa i daljinski upravljane borbene stanice.

Komandir tenkovske čete u 36. tenkovskom bataljonu kapetan prve klase Mladen Ikić istakao je da su, nakon niza vežbovnih aktivnosti i gađanja na poligonu „Orešac“, tenkovske posade pokazale da su uigrane i spremne za složenije zadatke.



Modernizovani tenk M-84 AS1/2 je savremena borbena platforma, koja u odnosu na osnovnu verziju ima veću vatrenu moć i naprednu oklopnu zaštitu. Usavršen je sistem za upravljanje vatrom i moto-tehnički deo, a posada ima bolji pregled bojišta. Sada je u Vojsci Srbije u toku ciklus intenzivne obuke za njegovu borbenu upotrebu na savremenom bojištu.