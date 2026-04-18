Nedavni napadi iranskih plovila na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu ponovo su usmerili pažnju na strategiju Teherana koja se zasniva na upotrebi malih, ali naoružanih brodova u Persijskom zalivu.

Ranije je objavljeno da su dve iranske topovnjače otvorile vatru na trgovački brod, što je dodatno podiglo tenzije na jednoj od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei uputio je pretnje da će naneti „nove gorke poraze“ protivničkim mornaricama, uprkos tvrdnjama Sjedinjenih Američkih Država da su u velikoj meri neutralisale iranske konvencionalne pomorske snage i potopile više od 150 njihovih ratnih brodova.

Kako navodi Njujork tajms, Iranska revolucionarna garda i dalje raspolaže takozvanom „flotom komaraca“ – grupom brzih čamaca koji su opremljeni mitraljezima, raketnim bacačima, a u novije vreme i raketama i dronovima.

Ovi mali, ali pokretljivi brodovi deo su pomorskih snaga Revolucionarne garde i i dalje imaju sposobnost da ometaju i ugrožavaju brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav arsenal predstavlja ozbiljnu pretnju komercijalnom brodarstvu i da i dalje ima destabilizujući uticaj na region.

Penzionisani načelnik pomorskih operacija Geri Rafhed izjavio je za Njujork tajms da ova strategija „i dalje predstavlja smetnju“ i ozbiljan bezbednosni izazov za međunarodni pomorski saobraćaj.