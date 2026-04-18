Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će od večeras Ormuski moreuz ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja, prenela je Al Džazira.

U saopštenju je IRGC navela da je nekoliko brodova u petak prošlo kroz Ormuski moreuz, ali da “zbog kršenja uslova prekida vatre, američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka“.

“Stoga će od večeras Ormuski moreuz biti zatvoren dok se ova blokada ne ukine“, dodaje se u saopštenju.

Iranska revolucionarna garda je istovremeno upozorila da nijedan brod ne sme da se pomeri sa svog sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru, a približavanje Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, dok će brod koji prekrši ove uslove biti meta napada.

“Obaveštavamo takođe sve brodove i njihove vlasnike da prate vesti koje prenose samo zvanične vlasti mornarice iranske Garde i preko Kanala 16”, navedeno je u saopštenju, u kojem se dodaje da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu “nemaju kredibilitet”.

Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka danas promenjena.