Svet
ORMUZ OSTAJE ZATVOREN Hitno se oglasila Iranska revolucionarna garda
Prethodna vest
Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će od večeras Ormuski moreuz ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja, prenela je Al Džazira.
U saopštenju je IRGC navela da je nekoliko brodova u petak prošlo kroz Ormuski moreuz, ali da “zbog kršenja uslova prekida vatre, američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka“.
“Stoga će od večeras Ormuski moreuz biti zatvoren dok se ova blokada ne ukine“, dodaje se u saopštenju.
Iranska revolucionarna garda je istovremeno upozorila da nijedan brod ne sme da se pomeri sa svog sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru, a približavanje Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, dok će brod koji prekrši ove uslove biti meta napada.
“Obaveštavamo takođe sve brodove i njihove vlasnike da prate vesti koje prenose samo zvanične vlasti mornarice iranske Garde i preko Kanala 16”, navedeno je u saopštenju, u kojem se dodaje da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu “nemaju kredibilitet”.
Šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka danas promenjena.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Svet
Najnovije
Svet
Najčitanije
11min
1D
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|99,31
|99,61
|99,91
|CAD
|72,57
|72,78
|73,0
|AUD
|71,18
|71,39
|71,61
|GBP
|134,25
|134,65
|135,06
|CHF
|126,78
|127,16
|127,54
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)