Jedan dečak iz grada Alpharetta instinktivno je reagovao i upozorio majku na opasnost, čime je sprečena potencijalna tragedija pored bazena.

Dramatičan trenutak zabeležen kamerom

Sve se dogodilo tokom mirnog popodneva, dok je majka odmarala pored bazena i čitala knjigu, a njena deca se igrala u vodi.

U jednom trenutku začuo se zvuk pucanja drveta, a dečak je odmah shvatio da nešto nije u redu i povikao: „Beži, mama!“

Njegovo upozorenje stiglo je u poslednjem trenutku – žena je skočila sa ležaljke, a samo sekund kasnije ogromno drvo palo je tačno na mesto gde je sedela.

Snimak sa sigurnosne kamere pokazuje koliko je situacija bila ozbiljna i koliko je malo nedostajalo da dođe do tragedije.

Šta je uzrok pada drveta?

Iako tačan uzrok nije odmah potvrđen, pretpostavlja se da su obilne padavine i zasićenost zemljišta vlagom oslabili korenje stabla.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi incidenti češći tokom proleća i olujnih perioda, posebno kod starijih ili neodržavanih stabala.

Reakcija dečaka sprečila tragediju

Brza i prisebna reakcija dečaka izazvala je brojne reakcije na internetu. Mnogi korisnici društvenih mreža istakli su da je upravo njegova pažnja i instinkt spasila majci život.

Ovaj događaj još jednom pokazuje koliko je važno reagovati na vreme i obratiti pažnju na okruženje, čak i u trenucima opuštanja.

Lekcija za sve

Priča iz Džordžije podseća da opasnost može nastati iznenada i da je ponekad dovoljan samo jedan trenutak da se izbegne tragedija.

Zahvaljujući dečakovoj reakciji, ovaj događaj završio se bez posledica, ali je ostao snažno upozorenje svima da budu oprezni, naročito u blizini drveća tokom loših vremenskih uslova.