Ruska Severna flota objavila je snimak uspešnog raketnog testiranja nuklearne podmornice "Arhangelsk", koje je izvedeno u akvatoriji Barencovog mora na Arktiku.

Prema saopštenju flote, podmornica je iz podvodnog položaja lansirala krstareću raketu "oniks", koja je uspešno pogodila cilj koji je simulirao neprijateljski površinski brod na udaljenosti od oko 200 kilometara.

"Arhangelsk" je treća podmornica projekta 885M "Jasen-M", modernizovane verzije ruskih višenamenskih nuklearnih podmornica četvrte generacije.

Ova klasa podmornica poseduje značajno smanjen akustični odraz, što ih čini mnogo težim za otkrivanje i praćenje savremenim sonarskim sistemima.

Pored protivbrodskih raketa "oniks", podmornice klase "Jasen-M" naoružane su i krstarećim raketama "kalibar", kao i hipersoničnim raketama "cirkon".

"Arhangelsk" je zvanično uveden u sastav Severne flote u decembru 2024. godine i predstavlja jedan od najsavremenijih brodova ruske mornarice.

Tokom obilaska podmornice prošle godine, ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je da je reč o najmodernijoj i najbolje opremljenoj podmornici u ruskoj floti.

-Ona je sposobna da izvršava najrazličitije zadatke, rekao je Putin tada članovima posade.

Prema njegovim rečima, podmornice klase "Jasen-M" mogu da deluju protiv ciljeva pod vodom, na površini mora i na kopnu, što im omogućava širok spektar borbenih zadataka u savremenim uslovima ratovanja.

Najnovije testiranje rakete "oniks" još jednom je potvrdilo operativne sposobnosti podmornice "Arhangelsk", koja predstavlja jedan od ključnih elemenata modernizacije ruske podmorničke flote.

(rt.rs)