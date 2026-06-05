U SAD je tema porodice postala veoma toksična, a mladima se govori da je nemoguće spojiti je sa karijerom.

Američka novinarka Kandas Ovens je ovo izjavila na sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF).

Prema njenim rečima, u školama i na univerzitetima mladi su primorani da biraju između profesionalnog uspeha i života kod kuće sa decom.

- Bilo je mnogo pritiska na nas zbog ovoga, posebno na žene, jer je poruka godinama bila tu da se (porodica i karijera) ne mogu spojiti, i u jednom trenutku, ova tema je postala veoma toksična - naglasila je novinarka.