Ukidanje prava veta biće početak kraja za Evropsku uniju, rekao je slovački premijer Robert Fico.

„To će biti početak kraja EU, te važne međunarodne organizacije“, rekao je Fico na pres konferenciji.

U Evropskoj uniji odluke se za sada donose konsenzusom. Takođe, svaka zemlja ima i pravo veta što se smatra važnim elementom zaštite nacionalnog suvereniteta.

Ideja o odustajanju od konsenzusa i prelasku na većinsko glasanje izazvala je rasprave u EU.

Kritičari ističu da bi takva promena lišila određene države mogućnosti da blokiraju odluke koje su u suprotnosti sa njihovim nacionalnim interesima i ojačala bi dominaciju velikih evropskih država.

Ideja je došla u centar pažnje najviše zbog stava bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana i slovačkog premijera da neće odobriti pomoć Kijevu dok Ukrajina ne omogući rad naftovoda "Družba" čime je direktno ugrozila dve države.