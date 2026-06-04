Ruski vojni volonter i publicista Aleksej Živov ocenio je da bi Rusija trebalo da preispita sadašnju strategiju udara na Ukrajinu, tvrdeći da napadi na vojne fabrike i skladišta više ne daju rezultate koji bi mogli da spreče nove napade na rusku teritoriju.

Njegove izjave usledile su nakon velikog kombinovanog udara ruskih snaga na Kijev i druge ukrajinske gradove, tokom kojeg su gađani objekti vojno-industrijskog kompleksa, skladišta i vojna infrastruktura.

Prema Živovljevoj oceni, operacija je bila uspešna i ostvarila je zadate ciljeve, ali se već narednog dana pokazalo da ukrajinske snage i dalje imaju sposobnost da izvode napade dronovima na ruske gradove.

On smatra da je zbog toga neophodno promeniti pristup i redefinisati prioritete kada je reč o izboru meta.

– Glavni cilj više ne bi trebalo da bude pokušaj da se protivnik primora na određene političke odluke, već sprečavanje novih napada na rusku ekonomiju, transport i stanovništvo – smatra Živov.

Prema njegovim rečima, svaki naredni udar trebalo bi posmatrati kroz prizmu toga da li može da onemogući buduće napade na rusku teritoriju.

Živov posebno ukazuje na činjenicu da, kako tvrdi, nema udara na ključne ličnosti ukrajinskog rukovodstva i da se stiče utisak da najviši predstavnici vlasti ostaju van domašaja takvih operacija.

On zbog toga zagovara daleko agresivniji pristup i smatra da bi ruske snage morale da se fokusiraju na objekte koji omogućavaju funkcionisanje infrastrukture.

Kao primer navodi mostove, tunele i saobraćajne pravce koji omogućavaju nesmetano kretanje ljudi i robe.

Po njegovom mišljenju, precizni udari na fabrike i skladišta jesu efikasni sa vojnog aspekta, ali ne sprečavaju napade bespilotnim letelicama niti garantuju bezbednost ruskih gradova.

Dan ranije ruske snage izvele su veliki kombinovani napad na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, za koje Moskva tvrdi da su pretrpeli ozbiljna oštećenja.

Međutim, ubrzo nakon toga usledili su novi napadi dronovima na rusku teritoriju, uključujući i područje Sankt Peterburga.

U pojedinim izveštajima navodi se da je u jednom od napada poginulo sedam civila.

Upravo zbog takvih događaja Živov smatra da bi ruska vojna strategija morala da bude prilagođena novim okolnostima na frontu.

Njegova osnovna poruka jeste da dosadašnji model udara na vojne fabrike i skladišta možda više nije dovoljan ukoliko je cilj trajno sprečavanje napada na ruske gradove, infrastrukturu i stanovništvo.