Nemačke vlasti se već nekoliko nedelja intenzivno pripremaju za pregovore sa Rusijom, određujući format mogućeg dijaloga.

Ove informacije objavio je nemački list Die Zeit. Prema pisanju publikacije, kancelarija nemačkog kancelara Fridriha Merca redovno održava konsultacije o ovom pitanju, pre svega sa predstavnicima Velike Britanije i Francuske.

„Promene se dešavaju iza kulisa: savezna vlada se već nekoliko nedelja intenzivno priprema za pregovore sa Rusijom“, navodi se u publikaciji.