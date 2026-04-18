Prema podacima, Evropska unija je u 2025. imala oko 451,8 miliona stanovnika, uz oporavak rasta nakon pada tokom pandemije.

Očekuje se da će broj stanovnika nastaviti da raste još nekoliko godina, dostižući vrhunac od 453,3 miliona u 2029, pre nego što započne dugoročan pad na 398,8 miliona do 2100. godine, piše Tanjug.

Projekcije su zasnovane na pretpostavkama o kretanju fertiliteta, mortaliteta i migracija, uz delimično ujednačavanje trendova među državama članicama Evropske unije.

Pored toga, promeniće se i starosna struktura stanovništva Unije.

Udeo dece i mladih do 19 godina u Evropskoj uniji će pasti sa sadašnjih 20 odsto na 17 odsto, a udeo radno sposobnog stanovništva starih između 20 i 64 godine sa 58 odsto na 50 odsto.

Nasuprot tome, broj starijih u Evropskoj uniji će značajno porasti.

Udeo populacije od 65 do 79 godina povećaće se sa 16 na 17 odsto, dok će broj starijih od 80 godina porasti sa šest odsto na čak 16 odsto.

Ovi trendovi ukazuju na ubrzano starenje evropskog stanovništva, uz smanjenje baze radne snage i mlađih generacija.

Demografska struktura već sada pokazuje izražene karakteristike starenja – duži životni vek, nizak natalitet i dominaciju starijih starosnih grupa, posebno iznad 50 godina.

Starenje stanovništva već sada ima direktne posledice na tržište rada u Evropskoj uniji, upozoravaju međunarodne institucije i mediji.

Kako navodi EU agencija Evrofaund, odlazak "bejbi bum" generacije u penziju stvara sve veći pritisak na tržište rada, uz rastući rizik od nedostatka radnika i opterećenje penzionih sistema.

Međunarodni monetarni fond (MMF) u izveštaju iz novembra ukazuje da bi starija populacija, ako očuva zdravlje u poznim godinama, mogla da se postepeno više uključi na tržište rada i tako poveća ukupnu produktivnost.

