Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da NATO trenutno nije u najboljem stanju, ali da se Rusija ne meša u unutrašnje poslove Alijanse.

"NATO nije u najboljem stanju, to verovatno svi možemo da priznamo. Mi se ne mešamo u unutrašnje poslove NATO-a", rekao je Lavrov tokom posebne sesije Antalijskog diplomatskog foruma, prenose RIA Novosti.

On je kazao i da se filozofija nacizma otvoreno ponovo rađa u Nemačkoj i Finskoj, a da Britanija, takođe, nikada nije bila daleko od takvih ideja.

"Nije slučajno što upravo one evropske zemlje u kojima se nacizam otvoreno obnavlja danas najaktivnije podržavaju Ukrajinu. To su, nažalost i zemlje poput Nemačke i Finske. A Britanci nikada nisu bili daleko od filozofije nacizma", rekao je Lavrov tokom obraćanja u Antaliji.

Kako navodi ruska agencija, događaj na Antalijskom diplomatskom forumu, na kojem učestvuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, izazvao je veliko interesovanje.

Lavrov učestvuje na forumu kao počasni gost, a ranije je održao zatvorene razgovore sa ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom.

Obraćanju Lavrova prisustvovao je ministar spoljnih poslova Švajcarske Injacio Kasis, koji je sedeo u zadnjem delu sale, umesto u prvom redu gde obično sede visoki gosti.

U sali su bili prisutne i druge diplomate i zvaničnici iz raznih delegacija koje učestvuju na forumu.

Na forumu učestvuju delegacije iz više od 150 zemalja, uključujući 22 šefa država i vlada, 14 potpredsednika i potpredsednika vlada, više od 50 ministara, među kojima 39 šefova diplomatije, kao i više od 500 visokih zvaničnika i 79 predstavnika međunarodnih organizacija.