Evropski zvaničnici upozoravaju da je blok i dalje snažno oslonjen na fosilna goriva, čiji uvoz EU košta stotine milijardi evra godišnje, dok je cilj da se udeo obnovljivih izvora poveća na 42,5 odsto do kraja decenije.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je od početka krize potrošeno više od 22 milijarde evra na uvoz energenata bez povećanja energetske sigurnosti, naglašavajući potrebu za većom domaćom proizvodnjom energije iz obnovljivih i nuklearnih izvora.

Cene energenata naglo su porasle, nafta je premašila 100 dolara po barelu, dok je cena gasa u Evropi značajno skočila, uz niske rezerve pred narednu grejnu sezonu.

Iako podrška "zelenoj" tranziciji raste, stručnjaci upozoravaju na brojne prepreke, uključujući visoke troškove, nedovoljno razvijenu infrastrukturu i složene procedure za izdavanje dozvola.

Dodatni izazov predstavlja zavisnost od Kine, koja dominira globalnom proizvodnjom solarne i vetroenergetske opreme, što bi moglo da zameni dosadašnju energetsku zavisnost EU novom.

Analitičari, takođe ukazuju na finansijska ograničenja evropskih država i konkurenciju drugih prioriteta, poput povećanja vojnih izdvajanja.

Uprkos tome, evropski zvaničnici poručuju da je ubrzanje energetske tranzicije neophodno kako bi se smanjila ranjivost na globalne krize i obezbedila dugoročna stabilnost energetskog sistema.