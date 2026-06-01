Ukrajinska vojska napala je Zaporošku nuklearnu elektranu. Borbeni dron je udario u turbinsku salu bloka 6 te nuklearke. Stručnjaci IAEA ispituju mesto udara.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim "crvenim linijama", jer su u tom smislu "prešle sve što se može preći".

Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar.

Ukrajinske snage granatirale su školu boksa "Manzuli" u gradu Energodaru, u Zaporoškoj oblasti.

Grupa nemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti, objavili su mediji, pozivajući se na ruske snage bezbednosti.

Predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane "iris-t" iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džarad Kušner.

Putin o napadu u Starobeljsku: Kazna za počinioce biće neizbežna

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak posvećen toku istrage napada na koledž u Starobeljsku i merama podrške povređenima i porodicama nastradalih.

Budanov: Moguće je da će se rat završiti pre zime

Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da postoje realni osnovi za okončanje borbi pre zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u ​​završnoj tački pregovora.









Najavljen ogroman napad na prestonicu! Najmoćnije oružje spremno za sistematske udare

Ukrajina se priprema za mogućnost novog velikog ruskog napada nakon serije snažnih udara na Kijev, dok je predsednik Volodimir Zelenski pozvao građane da budu na oprezu i koriste skloništa.

Iako ukrajinske vlasti smatraju da ruske najave odmazde zbog napada na studentski dom u okupiranoj Luganskoj oblasti predstavljaju deo psihološkog pritiska, zabrinutost zbog mogućeg novog talasa napada na prestonicu je sve izraženija.

Zelenski je upozorio da obaveštajni podaci ukazuju na pripreme za nove ruske udare u kojima bi mogle biti korišćene bespilotne letelice, krstareće i balističke rakete.

Ukrajina: Rusi bacili tri avio-bombe na Družkovku

Najmanje pet osoba je povređeno u Družkovki, u Donjeckoj oblasti, u ruskim vazdušnim napadima, saopštilo je Donjecko regionalno tužilaštvo.

Navodi se da su ruske snage bacile tri avionske bombe FAB-250 s objedinjenim modulom za planiranje i korekciju na pet stambenih zgrada.

Rusija zabranila izvoz avionskog kerozina

Ruska vlada je danas uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina, koja će trajati od 1. juna do 30. novembra, kako bi stabilizovala domaće tržište goriva.

Prema saopštenju vlade u Moskvi, cilj ove mere je da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište, prenosi Interfaks.

Zabrana obuhvata i kerozin kupljen na berzi, ali postoje izuzeci, uključujući pošiljke koje su već prošle carinsku proceduru pre nego što je zabrana stupila na snagu, isporuke u okviru medjuvladinih sporazuma i gorivo u rezervoarima aviona u tranzitu.

Rosatom: Svaka eksplozija u Zaporoškoj elektrani je nuklearna pretnja

Šef ruske korporacije Rosatom Aleksej Lihačov izjavio je da bi bilo kakva eksplozija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani mogla da dovede do gubitka snabdevanja električnom energijom i vodom, što bi moglo da predstavlja nuklearnu pretnju.

"Svaka eksplozija, svaki požar, garantovano dovodi do gubitka i struje i vode u reaktorskoj jedinici, a to je preteča nuklearnog incidenta", rekao je Lihačov za Prvi kanal i dodao da sam napad dronom "možda nije toliko opasan", prenosi Interfaks.

Prošle subote, Lihačov je saopštio da je su ukrajinske oružane snage napale dronom turbinsku salu bloka 6, dodajući da je oprema neoštećena, ali da je probijen zid zgrade.

Prema njegovim rečima, dronom se upravljalo preko optičkog kabla, što "potpuno isključuje mogućnost slučajnog pogotka".

Predstavnici Zaporoške nuklearne elektrane su na svom kanalu Maks objavili da sistemi stanice funkcionišu normalno.

"Nisu zabeležena kršenja tehnoloških procesa. Nivoi zračenja na lokaciji Zaporoške nuklearne elektrane i u zoni praćenja su u prirodnim granicama i ne prelaze utvrđene standarde" navodi se u saopštenju.

Zaporoška nuklearna elektrana (ZNPP) je najveća nuklearna elektrana u Evropi, a postrojenja su redovno bila meta ukrajinskih vazdušnih napada tokom maja.

Elektrana ima šest energetskih blokova VVER-1000 i nije proizvodila električnu energiju od 11. septembra 2022. godine, a svih šest reaktora u NE Zaporožje je u režimu hladnog zaustavljanja.

Peskov o zapleni tankera: "Nezakoito, na ivici piraterije"

Rusija smatra da je odluka Francuske da zapleni tanker Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Francuske vlasti su danas saopštile da je francuska ratna mornarica zadržala tanker Tagor u Atlantskom okeanu jer je navodno plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom, prenosi agencija RIA Novosti.

Jezivi krici i plač: Roditelji došli da identifikuju decu stradalu u ukrajinskom napadu u Starobeljsku, objavljen potresan snimak (VIDEO)

U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi pogodili su univerzitetski objekat i studentski dom Luganskog pedagoškog univerziteta u mestu Starobeljsk. U napadu je ubijeno više od 20 ljudi i ranjeno više od 40. Na društvenim mrežama objavljen je potresan snimak roditelja koji su došli u univerzitet kako bi identifikovali tela svoje nastradale dece

U snimku koji je objavljen dan nakon napada u Starobeljsku, na Telegram stranici "Mash u Donbasu", vide se roditelji koji su došli do zgrade Pedagoškog koledža kako bi identifikovali tela svojih sinova i ćerki, koji su, prema navodima, brutalno ubijeni u terorističkom napadu Oružanih snaga Ukrajine.

Na snimku su se čuli jezivi krici i plač roditelja prilikom identifikacije svoje nastradale dece.

Vojska krenula u juriš, centar grada preti da padne! Rusi javljaju da napadaju iz tri pravca!

Lider samoproglašene Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin govorio je o borbama u Donjeckoj oblasti.

Prema njegovim rečima, ruske trupe napreduju ka centru Konstjantinovke napadajući iz tri pravca.

-Vidimo da se gradske borbe nastavljaju u samoj Konstjantinovki. Naše jedinice već napreduju ka centru iz tri pravca - rekao je on u intervjuu za novinsku agenciju Vesti .

Ambasada: Kapetan zaplenjenog tankera ruski državljanin

Kapetan broda "Tagor" koji je zaustavila i zadržala francuska mornarica u Atlantskom okeanu je ruski državljanin, saopštila je ambasada Rusije u Parizu i dodala da je zatražila informacije od francuskih vlasti u vezi sa državljanstvom članova brodske posade, prenosi Tas.

U međuvremenu ruska agencija RIA Novosti prenela je da nadležne francuske institucije nisu obavestile Rusiju o svojim akcijama u vezi s tankerom "Tagor" koji je navodno plovio iz Rusije, a zadržan je u Atlantiku jer je, kako se pretpostavlja plovio iz Murmanska pod lažnom zastavom.

"Sve u svemu, nije bilo obaveštenja sa francuske strane o akcijama u vezi sa ovim brodom", potvrđeno je za RIA Novosti iz ruske ambasade.

Istraga utvrdila čiji je dron pogodio zgradu u Rumuniji

Konačni tehnički izveštaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galacu, u Rumuniji, u noći 29. maja bio ruski dron "Geran-2", objavio je Insajder, pozivajući se na izjavu rumunskog predsednika Nićusora Dana, prenosi Ukrinform.

Dan je obavestio da su stručnjaci do ovog zaključka došli na osnovu skupa tehničkih dokaza. Konkretno, na otkrivenim fragmentima pronađen je natpis "GERAN-2" na ćirilici, a elektronske komponente, navigacioni sistemi, kontrolni moduli, motor i strukturni elementi ispostavili su se identičnim ili gotovo identičnim onima koji su ranije pronađeni na drugim dronovima ovog tipa.

Pored toga, analiza je pokazala podudarnost proizvodnih oznaka, korišćenih materijala i goriva.

"Činjenica da je takva naprava pogodila stambenu zgradu u Rumuniji, uzrokujući povrede ljudi i materijalnu štetu, izuzetno je ozbiljna i samo Rusija je odgovorna za ovo", rekao je Dan.

Takođe je dodao da će rezultati istrage biti podeljeni sa saveznicima Rumunije i nadležnim strukturama NATO-a i Evropske unije.

Ukrajinska vojska gađala školu u Zaporoškoj oblasti

Ukrajinske snage upotrebile su dron za napad na osnovnu školu u gradu Vasiljevki, na prvoj liniji fronta u Zaporoškoj oblasti, saopštio je gubernator oblasti Evgenije Balicki. On je dodao da je oštećen krov, ali nije bilo žrtava među civilima.

"Danas, na Međunarodni dan dece, kijevski teroristički režim počinio je još jedan ratni zločin, još jednom demonstrirajući svoju protivljudsku prirodu", napisao je Balicki na svom kanalu na platformi Maks.

"Ovaj napad nije bio pokušaj nanošenja vojne štete. To je bio čin zastrašivanja i mržnje prema civilnom životu. Sve službe su hitno počele da uklanjaju posledice", naglasio je gubernator.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije

Ruska grupa "Jug" oslobodila je Tihonovku u Donjeckoj Narodnoj Republici. Jedinice grupe porazile su formacije deset ukrajinskih brigada u DNR. U borbama je poginulo i ranjeno do 120 ukrajinskih vojnika, a uništena dva oklopna vozila, 13 automobila, pet artiljerijskih oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje;

Jedinice grupe "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu odbrane protivnika. Poražene su formacije pet ukrajinskih brigada i tri puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Protivnik je u protekla 24 časa izgubio 455 vojnika, dva oklopna vozila, sedam automobila i haubicu M101;

Grupa "Zapad" poboljšala je prednje položaje i porazila formacije šest ukrajinskih brigada u Harkovskoj oblasti i DNR. Uništeno je više od 180 ukrajinskih vojnika, 16 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje;

Ruska grupa "Sever" poboljšala je taktičke položaje i porazila ukrajinske formacije u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Protivnik je izgubio do 205 vojnika, oklopno vozilo, 10 automobila, haubicu M101 i dve stanice za radioelektronsko ratovanje;

U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar" ukrajinske snage izgubile su do 45 vojnika, 14 automobila i tri stanice za radioelektronsko ratovanje.

Jedinice grupe "Centar" zauzele su povoljnije položaje. U borbama je uništeno više od 330 ukrajinskih vojnika, dva oklopna vozila, 10 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije ukrajinskih brigada u DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti;

PVO sistemi oborili su devet vođenih avionskih bombi i 233 drona avionskog tipa;

Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage gađale su proizvodne pogone, mesta za obuku i lansiranje bespilotnih letelica dugog dometa, objekte energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i privremene baze ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 137 okruga.

Putin izdao naređenje

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je danas ruskoj vladi da kontinuirano prati ključna pitanja vezana za sveobuhvatni razvoj arktičke zone Rusije, objavljeno je na veb-sajtu Kremlja.

"Vladi Ruske Federacije: da na lokaciji Koordinacionog centra Vlade Ruske Federacije, pod rukovodstvom predsednika Vlade Ruske Federacije, vrši, na stalnoj osnovi, nadzor nad rešavanjem ključnih pitanja vezanih za sveobuhvatni razvoj arktičke zone Ruske Federacije i Transarktičkog transportnog koridora i da sprovodi prethodno izdate instrukcije u ovoj oblasti", navodi se u dokumentu.

Putin je naložio je finansiranje izgradnje još dva univerzalna nuklearna ledolomca i razmatranje državnih garancija.

"Obezbediti neophodna finansijska sredstva, pre svega vanbudžetski, za izgradnju petog i šestog serijskog univerzalnog nuklearnog ledolomaca projekta 22220 i multifunkcionalnog broda za nuklearnu tehnološku uslugu. Razmotriti pitanje pružanja državnih garancija za finansiranje privučeno u 2026-2027. godini, uključujući i isplatu kamata", navodi se u dokumentu.

Putin naložio je vladi da pripremi predloge za sastav flote neophodne za snabdevanje Dalekog severa, kao i kompaniji Rošet da obezbede neprekidno snabdevanje električnom energijom Murmanske oblasti i, ako je potrebno, modernizuju mrežu.

"Vlada Ruske Federacije, zajedno sa izvršnim organima Murmanske oblasti i javnim akcionarskim društvom Federalna mrežna kompanija - Rošeti, obezbediće neprekidan rad elektroenergetskog kompleksa Murmanske oblasti, ako je potrebno, predvidjajući dodatne mere za modernizaciju (rekonstrukciju) elektroenergetskih objekata koji se nalaze u Murmanskoj oblasti i identifikujući izvore finansiranja takvih mera", navodi se u instrukcijama ruskog predsednika upućenih vladi Ruske Federacije.

Kada bi Vitkof i Kušner mogli da stignu u Kijev

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će izaslanici američkog lidera, Stiv Vitkof i Džared Kušner stići u Ukrajinu u roku od dve nedelje.

Zelenski je u intervjuu za Si-Bi-Es njuz, napomenuo da je obaveštenje o takvim potencijalnim datumima posete izaslanika Donalda Trampa dobio od ukrajinskog pregovaračkog tima.

Grupa "Zapad" uništila stanicu za satelitsku komunikaciju "Starlink"

Tokom proteklih 24 sata, ruska grupa "Zapad" uništila je 51 centar za kontrolu dronova ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je šef pres centra grupe Ivan Bigma.

Takođe je uništena stanica za satelitsku komunikaciju "Starlink" i 19 kopnenih robotskih sistema.

Prema njegovim rečima, PVO sistemi i mobilne grupe oborile su 37 neprijateljskih bespilotnih letelica avionskog tipa i 88 teških borbenih heksakoptera.

Tokom noći oborena 72 ukrajinska drona

Ruski PVO sistemi su tokom noći iznad ruskih oblasti oborili 72 ukrajinska drona avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Pušilin: Isporuke dronova sa Zapada čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima

Zapadne isporuke dronova za napade na teritoriju Donbasa čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima, izjavio je šef DNR Denis Pušilin za ruske medije.

"Nažalost, još jednom smo se suočili sa novim talasom terora ukrajinskog režima protiv civila i kritične infrastrukture. S obzirom na to da je neprijatelj zaista nabavio veliki broj dronova, koji se proizvode u brojnim evropskim zemljama, evropske zemlje time postaju saučesnici u ovim zločinima, koji se prvenstveno čine protiv civila", rekao je Pušilin.

Govoreći o situaciji na frontu, Pušilin je rekao da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da izvedu kontranapad u oblasti Drobiševa na krasnolimanskom pravcu.

"Krasnoarmanski pravac. Ovde naše trupe napreduju ka Svjatogorsku. U oblasti Drobiševa vidimo veoma ozbiljne pokušaje neprijatelja da izvrši kontranapad, ali situacija ostaje pod našom kontrolom", rekao je Pušilin.

Makron: Francuska vojska je zaplenila ruski tanker

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da se francuska mornarica ukrcala na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama, "Tagor", koji je isplovio iz Rusije.

"Naša odlučnost je nepokolebljiva i apsolutna. Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, i uz strogo poštovanje pomorskog prava", rekao je Makron u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, "neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine".

"Ovi brodovi, koji zanemaruju čak i najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", zaključio je Makron.

Rusi napali Dnjepropetrovsku oblast

U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povređene su, četiri osobe, izvestio je šef Regionalne državne administracije, Aleksandar Ganža.

Prema njegovim rečima, Rusi su napali tri okruga regiona skoro 30 puta dronovima i granatirali ih artiljerijom.

U Nikopoljskom okrugu pogođene su naselja Nikopolj, Pokrovska i Červonogrigorivska. Oštećena je infrastruktura, jedna kompanija, benzinska pumpa, privatne kuće i automobili.

Najmanje šest osoba povređeno u noćnom napadu dronova na Odesu i Harkov

Najmanje pet osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini, saopštio je danas načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.

"Do 7.00 časova, pet osoba je povređeno usled dva noćna napada na grad. Dve su hospitalizovane, dvema je pružena pomoć na licu mesta, a još jedna osoba je odbila hospitalizaciju", rekao je Lisak u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

U toku noći, izveden je i napad i na Harkov.

"Žena je povređena u napadu ruskog drona u Bogoduhovu, u Harkovskoj oblasti", rekao je načelnik Harkovske regionalne državne administracije Oleh Sinehubov u objavi na Telegramu.

Više od 70 dronova uništeno iznad Rusije

Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili 72 ukrajinske bespilotne letelice (BPLO) iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstva odbrane Rusije.

Precizira se da su ciljevi oboreni iznad teritorija Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Rostovske oblasti, Krima i iznad Crnog mora.