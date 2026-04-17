Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države trebalo da uzmu lekcije iz demokratije upravo od njegove zemlje.

Ovu poruku izneo je tokom intervjua koji je dao voditelju RT-a Riku Sančezu.

„Mi imamo sto puta više te demokratije... prave demokratije“, naglasio je Lukašenko, jasno ističući svoj stav o političkom sistemu u Belorusiji u poređenju sa Zapadom.

On je u nastavku doveo u pitanje i tvrdnje američkih vlasti kada je reč o poštovanju ljudskih prava.

Prema njegovim rečima, Vašington nema kredibilitet da govori o ljudskim pravima, posebno u svetlu vojnih operacija koje su Sjedinjene Države sprovodile u Iranu.

Lukašenko je ranije već iznosio slične stavove, tvrdeći da ljudska prava u SAD praktično ne postoje, što je izjavio komentarišući napad na školu u Iranu.

Tom prilikom otišao je i korak dalje, ocenivši da su upravo Sjedinjene Američke Države „pravi diktatori“.