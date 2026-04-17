Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov održao je konferenciju za novinare nakon Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica Zajednice nezavisnih država (ZND) na kojoj je predstavio o čemu su šefovi diplomatija razgovarali.

- Posebna pažnja je posvećena različitim aspektima eskalacije tenzija bez presedana u regionu Persijskog zaliva izazvane vojnom agresijom Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana - rekao je Lavrov.

Kriza koja je zahvatila ceo Bliski istok radikalno menja opšte tendencije u Evroaziji, uključujući i u pogledu načina na koji zemlje mogu da osiguraju svoju bezbednost, rekao je šef ruske diplomatije.

Stanje na frontu i mirovne inicijative

Lavrov je istakao da je tokom sastanka informisao svoje kolege o poslednjim informacijama povodom napora oko regulisanja sukoba u Ukrajini.

- Ovde sada nema nekih konkretnih inicijativa. A u međuvremenu, kako je govorio predsednik Rusije, naše oružane snage izvršavaju zadatke koje im je postavio vrhovni komandant u okviru Specijalne vojne operacije - naglasio je.

On je istakao da je tokom sastanka detaljno razmotrena kulturno-humanitarna saradnja u okviru ZND-a. Usvojena je zajednička izjava povodom 65. godišnjice od prvog leta čoveka u kosmos.

- Kao što znate to je bio Jurij Aleksejevič Gagarin - građanin Sovjetskog Saveza i Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, ali u pripremi tog leta učestvovale su stotine hiljada građana Sovjetskog saveza iz svih sovjetskih republika - podvukao je Lavrov, i dodao, da su ministri konstatovali da je taj datum od zajedničke važnosti.

Planovi za budućnost i očuvanje istorijske istine

Usvojena je takođe odluka da se 2028. godina u okviru ZND-a objavi godinom socijalnog razvoja i kvaliteta života.

- Radićemo na konsolidaciji naših napora u interesu stabilnog razvoja svih zemalja članica zajednice i obezbeđivanja njihovih interesa, interesa bezbednosti, i uopšte, spoljnopolitičkih interesa na međunarodnoj areni - naglasio je ruski ministar.

Dogovoreno je da se nastavi rad na očuvanju istorijske istine o Drugom svetskom ratu, o Velikom otadžbinskom ratu, kao i da se udeli posebna pažnja vaspitanju mladih u zemljama ZND-a u duhu poštovanja velikog kolektivnog podviga svih naroda Sovjetskog Saveza, zaključio je Sergej Lavrov.