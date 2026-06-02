Za svega 25 penija kupila je staru razglednicu, ne sluteći da u rukama drži deo zaboravljene ljubavne priče iz vremena Hladnog rata.

Razglednica, napisana 1977. godine, bila je samo jedna od niza poruka koje je Britanka Šila slala muškarcu po imenu Dijanu, koji je živeo u Rumuniji. Njihova veza odvijala se na daljinu u doba kada su političke podele Gvozdene zavese otežavale komunikaciju između Istoka i Zapada.

Nakon prvog otkrića, Popi je u istoj kutiji pronašla još razglednica, koje su zajedno otkrile emotivnu priču o ljubavi koja je opstala uprkos hiljadama kilometara i istorijskim preprekama.

Šila i Dijanu su se upoznali kada je ona kao turistkinja boravila u Rumuniji, a njihova veza je započela nakon što joj je on pomogao oko kvara u hotelskoj sobi. Taj slučajan susret prerastao je u dugogodišnju romansu.

Uprkos udaljenosti i političkim ograničenjima tog vremena, ostali su zajedno i kasnije se venčali 1985. godine. Dijanu je kasnije napustio Rumuniju i preselio se u Englesku, dok su zajedno gradili život i osnovali Duhovni kulturni centar Varatik.

Nakon Šiline smrti 2015. godine, Dijanu je u njenu čast podigao bistu i posvetio prostor njenim knjigama i poeziji, čuvajući uspomenu na njihovu ljubav.

Danas Amerikanka koja je pronašla razglednice pokušava da stupi u kontakt sa njihovim kulturnim centrom, kako bi dragocene uspomene vratila porodici kojoj pripadaju.

Priča o slučajnom otkriću ubrzo je postala viralna i dirnula ljude širom sveta, podsećajući da ljubav može preživeti vreme, razdvojenost i istorijske barijere.