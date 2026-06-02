Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je tokom zvanične posete Berlinu da je spreman da se početkom naredne nedelje sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ukoliko tehnički pregovori o položaju mađarske manjine u Ukrajini budu uspešno završeni tokom ove sedmice.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, Mađar je rekao da je optimista kada je reč o rešavanju spornih pitanja između Budimpešte i Kijeva i ocenio da bi postizanje dogovora moglo da označi početak novog poglavlja u odnosima dve zemlje.

Uoči dolaska u Berlin, mađarski premijer je ponovio stav svoje vlade da je neophodno unaprediti zaštitu prava mađarske manjine u Ukrajini, posebno kada je reč o radu škola na mađarskom jeziku i njegovoj službenoj upotrebi u oblastima gde žive pripadnici ove zajednice. Istovremeno je naglasio da Mađarska neće slati oružje Ukrajini, ostajući pri stavu da vojna pomoć nije rešenje za okončanje sukoba.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski za sada nije javno komentarisao mogućnost održavanja sastanka sa novim mađarskim premijerom.

Nemački kancelar Fridrih Merc iskoristio je susret sa Mađarom da još jednom potvrdi podršku Berlina Ukrajini i njenim evropskim integracijama. On je istakao da razume nastojanja Budimpešte da najpre reši otvorena bilateralna pitanja sa Kijevom, ali je upozorio da to ne sme da utiče na zajedničku evropsku podršku Ukrajini.

"Razumemo da Budimpešta želi prvo da reši bilateralna pitanja, kao što su prava mađarske manjine u Ukrajini. Ali to ne sme biti na račun evropske podrške ili da nas odvrati od cilja formalnog otvaranja prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom", rekao je Merc.

Poseta Berlinu predstavlja prvu zvaničnu posetu Petera Mađara Nemačkoj otkako je početkom maja preuzeo funkciju premijera i nasledio Viktora Orbana. Za razliku od svog prethodnika, koji je često ulazio u sukobe sa Briselom i usporavao pojedine evropske inicijative vezane za Ukrajinu, Mađar pokušava da uspostavi konstruktivniji odnos sa evropskim partnerima.

Po dolasku u Berlin dočekan je uz vojne počasti, a Nemačku je opisao kao jednog od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Mađarske. Istakao je i da dve zemlje povezuje duga istorija saradnje, kao i snažne privredne veze.

Od stupanja na dužnost, Mađar je pokrenuo niz reformi usmerenih na jačanje vladavine prava, transparentnosti i borbe protiv korupcije. Nakon tih poteza, Evropska komisija najavila je oslobađanje oko 16 milijardi evra evropskih fondova koji su prethodno bili blokirani zbog sporova sa prethodnom mađarskom vladom. Odluka Brisela ocenjuje se kao važan signal podrške novom kursu Budimpešte u odnosima sa Evropskom unijom.