Kako se navodi u projekciji, predviđa se da će stanovništvo nastaviti da raste tokom naredne tri godine, dostižući vrhunac sa 451 milion ljudi, koliko ih ima sada, na 453 miliona u 2029. godini, pre nego što postepeno padne na 398 miliona do 2100. godine.

Rezultati se zasnivaju na pretpostavkama delimične konvergencije obrazaca fertiliteta, mortaliteta i migracije zemalja EU.

Između 2025. i 2100. godine, očekuje se da će se udeo dece, mladih i ljudi radnog doba u ukupnom stanovništvu EU smanjiti.

Projektovano je da će se udeo dece i mladih, uzrasta 0-19 godina, smanjiti sa 20 na 17 odsto, dok se očekuje da će udeo ljudi radnog doba, uzrasta 20-64 godine, pasti sa 58 na 50 odsto do 2100. godine.

Nasuprot tome, projektovano je da će se udeo starijih starosnih grupa od 65 i više godina povećati.

Očekuje se da će se udeo onih starosti 65-79 godina povećati sa 16 odsto u 2025. na 17 odsto u 2100. godini, dok se očekuje da će se udeo onih starosti 80 i više godina povećati za 10 procentnih poena, sa šest na 16 odsto.

Takozvana "piramida" stanovništva EU za 2025. godinu pokazuje društvo sa dugim životnim vekom, niskom smrtnošću i niskom stopom nataliteta.

Stanovništvo pretežno čine ljudi radnog doba stariji od 50 godina, dok je udeo mladih ispod 20 godina znatno manji.

Do 2100. godine, pokazuje "piramida", dolazi do pomeranja ka smanjenju populacije, sa rastućim udelom ljudi u starijim starosnim grupama i opadanjem mladog stanovništva i stanovništva radnog doba.