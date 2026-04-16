Papa Lav XIV kritikovao je danas svetske lidere koji troše milijarde evra na ratove i poručio da svet "pustoši šačica tirana" koji se pretvaraju da ne znaju da je potreban samo trenutak da se nešto uništi, a više od životnog veka da se ponovo izgradi, prenosi Rojters.

Poglavar Katoličke crkve i prvi američki papa kritikovao je lidere koji koriste religiozni rečnik kako bi opravdali ratove, tražeći hitnu promenu ponašanja, obraćajući se vernicima u najvećem gradu kamerunske anglofone regije, gde je tinjajući sukob, koji traje skoro deceniju, odneo na hiljade života.

Gospodari rata se pretvaraju da ne znaju da je potreban samo trenutka da se nešto uništi, a nekada nije dovoljan ni ceo životni vek da se ponovo izgradi. Oni okreću pogled od činjenice da se milijarde dolara troše na ubijanje i uništenje, dok nikada nema novaca za zdravstvo, obrazovanje i obnovu, upozorio je papa.

Papa Lav, koji je bio veoma tih u svojoj prvoj godini kao lider 1,4 milijarde katolika, glasno je kritikovao američko-izraelske napade na Iran, prenela je britanska agencija.

Arhiepiskop Kanterberija Sara Mulali poručila je da podržava napore pape u njegovom hrabrom pozivu na "kraljevstvo mira".



Teško onima koji manipulišu religijom i božijim imenom zarad sopstvene vojne, ekonomske i političke koristi, vukući ono što je sveto u tamu i prljavštinu. To je svet okrenut naglavačke, eksploatacija Božjeg stvaranja koju svaka poštena savest mora osuditi i odbaciti, poručio je papa Lav.

Sličnu ocenu papa je izneo i prošlog meseca, kada je rekao da Bog odbija molitve lidera čije su "ruke krvave", ciljajući na američkog ministra odbrane Pita Hegseta, koji je koristio biblijske pozive kako bi opravdao rat u Iranu.