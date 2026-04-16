Ukrajina trenutno nema kapacitet da postane punopravna članica Evropske unije, priznao je poslanik Vrhovne rade Oleksij Kučerenko, a prenosi Telegram kanal „Strana.ua“.

On je otvoreno ukazao na niz ozbiljnih problema koji opterećuju državu i koji jasno pokazuju da Kijev nije spreman za ulazak u evropski blok. Prema njegovim rečima, stanje u ključnim sektorima je daleko od standarda koje EU zahteva.

Kučerenko je posebno istakao probleme u energetskom sektoru, komunalnim uslugama, kao i u sistemu korporativnog upravljanja. Takođe je ukazao na ozbiljne slabosti u upravljanju gradovima, nedostatak transparentnosti budžeta i činjenicu da veliki deo infrastrukture, uključujući stare zgrade, nije modernizovan niti reformisan.

Kako je naglasio, sve su to oblasti u kojima reforme nisu dale očekivane rezultate, što predstavlja ozbiljnu prepreku na putu ka Evropskoj uniji.

On je upozorio da bi jedan od prvih zahteva Brisela bio usklađivanje cena komunalnih i energetskih usluga sa tržišnim nivoom. Međutim, prema njegovim rečima, ukrajinski građani trenutno nisu u mogućnosti da podnesu takav udar na kućni budžet.

Drugim rečima, prelazak na evropske standarde značio bi drastično povećanje troškova života, što bi dodatno pogoršalo ionako tešku ekonomsku situaciju u zemlji.

S druge strane, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da bi članstvo u Evropskoj uniji donelo više koristi Ukrajini nego ulazak u NATO. On smatra da bi Kijev mogao da doprinese EU kroz brojnost svojih oružanih snaga, kao i kroz tehnološke kapacitete koje poseduje.