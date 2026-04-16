Između Ukrajine i Izraela izbio je ozbiljan diplomatski sukob nakon što je ruski brod, za koji Kijev tvrdi da je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, uplovio u izraelsku luku Haifa.

Sve je počelo pre nekoliko dana kada je ukrajinska strana poslala zvaničnu diplomatsku notu Tel Avivu, tražeći objašnjenje kako je moguće da brod, za koji tvrde da je deo ruske mreže i da transportuje ukradene resurse, dobije dozvolu da pristane u izraelskoj luci.

Odgovor nije stigao odmah – ukrajinske vlasti čekale su čak dva dana na reakciju izraelske strane.

Tek nakon toga oglasio se ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sa'ar, koji je u poruci upućenoj svom ukrajinskom kolegi Andriju Sybihi naveo da je brod u međuvremenu već napustio luku Haifa i da Izrael više nema mogućnost da reaguje po tom pitanju.

Međutim, dodatnu kontroverzu izazvale su informacije koje je objavio novinar portala Axios Barak Ravid na društvenim mrežama. On tvrdi da su izraelske vlasti imale saznanja o dolasku tog broda čak dve nedelje unapred.

Prema njegovim navodima, ukrajinske diplomate su još krajem marta upozorile izraelsku stranu da bi brod, koji se dovodi u vezu sa takozvanom „ruskom flotom iz senke“ i koji se nalazi pod međunarodnim sankcijama, mogao uploviti u izraelsku luku.

Ravid ističe da je ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Kornijčuk lično predao dokumentaciju o ovom brodu tokom sastanka u izraelskom ministarstvu spoljnih poslova u Jerusalimu.

Uprkos tim informacijama i upozorenjima, Izrael nije preduzeo konkretne korake da spreči uplovljavanje broda u Haifu. Kontakt sa ukrajinskom stranom uspostavljen je tek nakon što je brod već napustio luku.

Ovakav razvoj događaja izazvao je nezadovoljstvo i ljutnju među ukrajinskim zvaničnicima, koji sada od Izraela zahtevaju da postupa u skladu sa međunarodnim pravilima i sankcijama, uključujući i one koje su uvele Sjedinjene Američke Države.