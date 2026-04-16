Nemački kancelar Fridrih Merc ima najniži rejting među 24 svetska lidera, a samo 19 odsto Nemaca zadovoljno je njegovim radom, pokazuje anketa američkog instituta za istraživanje javnog mnjenja "Morning konsalt".

Francuski predsednik Emanuel Makron je na drugom (najnižem) mestu, sa 18 posto podrške i čak 75 odsto onih koji ne odobravaju njegove akcije, pokazala je anketa koja prati popularnost lidera u velikim demokratijama.

Manfred Giler, šef agencije za istraživanje javnog mnjenja "Forsa", rekao je za "Juronjuz" da je Merc "već bio jedan od najnepopularnijih političkih igrača u Saveznoj Republici tokom svog prvog mandata kao aktivnog političara početkom 2000-ih".

Čak i nakon povratka u politiku, njegova popularnost nije porasla, rekao je Giler. "Postoje ogromne rezerve, posebno među ženama, mladim biračima i istočnim Nemcima. Nakon izbora za desetog kancelara Republike, nije uspeo da smanji brojne rezerve prema sebi — naprotiv, one su postale još veće tokom njegovog mandata."

Herman Binkert, šef instituta za istraživanje javnog mnjenja "Insa", rekao je za "Juronjuz" da je kancelar "prekršio predizborna obećanja, ekonomski razvoj Nemačke nastavlja da bude negativan i mnogi vide svoju zemlju u silaznoj spirali".

Sa svojim lošim rejtinzima, Merc je sada pao ispod bivšeg kancelara Olafa Šolca. Čak i u svojoj najnižoj fazi, Šolc je bio znatno popularniji od Merca, prema anketama.

Zlatna sredina

Anketa je pokazala da je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rangiran u donjoj polovini srednjeg raspona. Oko trećine (36%) je reklo da je zadovoljno njegovim političkim radom, dok tačno polovina turskih ispitanika ne podržava njegov rad.

Predsednik SAD Donald Tramp rangiran je odmah ispred Erdogana na 10. mestu odozdo, uprkos pokretanju vojnih operacija u Iranu. Oko 38 odsto Amerikanaca je reklo da je zadovoljno njegovim radom, dok je 57 posto nezadovoljno.

Takođe, u srednjem rasponu su španski premijer Pedro Sančez (38% za prema 57% protiv), italijanska premijerka Đorđa Meloni (39% prema 55%) i predsednik Argentine Havijer Milei (48% prema 49%).

Najviši rejting

Najviši rejting odobravanja ima indijski premijer Narendra Modi (70%), zatim slede južnokorejski predsednik Li Dže-mjung (63%) i češki premijer Andrej Babiš (55%).