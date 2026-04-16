Ovo je odgovor na fotografiju generisanu pomoću veštačke inteligencije koju je Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži „Istina“ pre nekoliko dana.

Slika prikazuje Trampa kako Isus leči čoveka na bolesničkom krevetu. Nakon žestokih kritika, Tramp je na kraju obrisao sliku, objašnjavajući medijima da je „mislio da na njoj izgleda kao doktor“.

Iran je iskoristio celu situaciju i napravio svoju verziju scene sa slike. U videu napravljenom uz pomoć veštačke inteligencije koji je dobio više od 100.000 lajkova na X mreži, Isus leti sa neba i udara Trampa. Krv šiklja iz Trampove glave, a udarac ga izbacuje ka paklu, dok Tramp viče: „Neee“.

