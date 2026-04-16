„Do kraja nedelje biće uglavnom relativno toplo, uz samo retku pojavu kiše ili lokalnih pljuskova tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, dok će za vikend biti pretežno suvo“, navodi Čubrilo. Maksimalne dnevne temperature do subote kretaće se od 14 do 24 stepena, dok će za vikend biti blago svežije, od 13 do 21 stepen Celzijusa, uz severozapadni vetar u subotu.

Prema njegovim rečima, početak naredne nedelje doneće znatno nestabilnije vreme. „Očekuje se formiranje visinskog ciklona u našoj blizini, uz prodor hladnijeg vazduha sa severa. Iako modeli još uvek nisu usaglašeni oko tačne putanje i snage tog sistema, postoji jasan signal za češću pojavu kiše i zahlađenje“, objašnjava Čubrilo.

On dodaje da bi oko 22. aprila maksimalne temperature mogle pasti na svega 5 do 14 stepeni, uz mogućnost snega u planinskim predelima iznad 1100 metara nadmorske visine.

„Od oko 25. aprila očekuje se promena strujanja na južno, što će usloviti porast temperature i povratak u prosečne vrednosti za ovo doba godine, ali uz promenljivo i nestabilno vreme, sa čestim pljuskovima i grmljavinom“, ističe Čubrilo.

Kako zaključuje, pred nama je još nekoliko dana stabilnijeg vremena, dok se od nedelje može očekivati pogoršanje uz kišu i osetno zahlađenje, a potom ulazak u tipičan prolećni režim sa čestim promenama vremena.

