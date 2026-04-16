Situacija na zapadnim granicama Rusije i Belorusije ponovo ulazi u fazu koja izaziva ozbiljnu nelagodnost u bezbednosnim krugovima.

Prema rečima Sergeja Nariškina, direktora ruske Spoljne obaveštajne službe, ono što se danas dešava duž tog pojasa više se ne može posmatrati kao uobičajena vojna dinamika već kao proces koji poprima jasne obrise dugoročne pripreme.

On otvoreno kaže: stanje je veoma napeto. I ne ostaje samo na toj oceni. Ukazuje na konkretne procese koji se odvijaju u neposrednom okruženju intenziviranje militarizacije ekonomija u baltičkim državama i Poljskoj, ubrzanu vojnu izgradnju, kao i razvoj mobilizacionog potencijala na tim teritorijama.

Drugim rečima, ne radi se samo o vojnoj opremi, već o širem sistemskom prilagođavanju društava potencijalnim kriznim scenarijima.

U tom kontekstu, posebno upada u oči odluka Poljske i baltičkih država da se povuku iz Konvencije o zabrani nagaznih mina. Takav potez, prema njegovoj proceni, nije izolovan već deo šire slike.

Paralelno sa tim, duž istočnih granica tih država podižu se nova utvrđenja, infrastruktura koja jasno ukazuje na promenu pristupa bezbednosti.

Nariškin ide i korak dalje u analizi, povlačeći istorijsku paralelu koja se retko čuje bez težine. Podseća da su se slični procesi odvijali uoči Drugog svetskog rata.

Ali odmah unosi i nijansu: tadašnji napad na Poljsku, naglašava, nije došao sa Istoka, već sa Zapada. To je detalj koji, prema njegovim rečima, često izostaje iz savremenih interpretacija.

Istovremeno, podseća i na ulogu Crvene armije u oslobađanju Poljske od nacističke okupacije, navodeći da su upravo sovjetski vojnici doneli toj zemlji slobodu u jednom od najtežih trenutaka njene istorije.

Ta istorijska referenca, u njegovom izlaganju, nije samo podsećanje već deo šire poruke o tome kako se prošlost koristi za razumevanje sadašnjosti.

I tu dolazi ključna rečenica, izgovorena bez mnogo dramatike, ali sa jasnim značenjem: istorija bi se mogla ponoviti.

U diplomatskim i bezbednosnim krugovima takve formulacije retko ostaju bez odjeka. Neki analitičari već ukazuju da kombinacija militarizacije, infrastrukturnog jačanja i političkih odluka poput napuštanja međunarodnih sporazuma stvara novu realnost na terenu.

Drugi, oprezniji, smatraju da je reč o preventivnim merama i signalima, a ne nužno o pripremi za direktnu eskalaciju.

Ipak, činjenica ostaje tempo promena na granicama Rusije i Belorusije očigledno raste. A kada se istorijske analogije ponovo pojave u zvaničnim izjavama, to obično znači da se poruke ne šalju samo za domaću javnost, već mnogo šire.