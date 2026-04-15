Izraelske oružane snage nastavljaju sa jačanjem svog vojnog prisustva i uspostavljanjem novih položaja, oslanjajući se na model operacija koji je već primenjivan u Pojasu Gaze, navode izvori bliski vojnom vrhu.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general Ejal Zamir, izjavio je da je izdao naređenje da se teritorija južno od reke Litani u Libanu pretvori u, kako je naveo, „zonu smrti“ za pripadnike Hezbolaha, dok trupe sprovode opsežnu ofanzivu na tom području.

„Naredio sam da se čitav prostor južnog Libana, sve do linije reke Litani, pretvori u zonu u kojoj će biti eliminisani teroristi Hezbolaha“, rekao je general-potpukovnik Zamir tokom obilaska jedinica raspoređenih na terenu.

Istovremeno, izraelski bezbednosni kabinet održao je sastanak na kojem se raspravljalo o mogućnosti postizanja prekida vatre u Libanu, što je potvrdio jedan visoki izraelski zvaničnik.

Sednici je predsedavao premijer Benjamin Netanjahu, a glavna tema bila je potencijalni dogovor o primirju, prenosi agencija Rojters.

Prema pisanju izraelskog lista Harec, vojska Izraela dodatno intenzivira operacije na jugu Libana, proširuje svoje prisustvo, ruši objekte i planira formiranje tampon-zone. Pozivajući se na vojne izvore, list navodi da izraelske snage nastoje da učvrste kontrolu nad terenom i uspostave nove vojne tačke, primenjujući pristup sličan onom koji je korišćen tokom operacija u Gazi.