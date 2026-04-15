Policija u Viskonsinu navodi da je prošle nedelje četvorogodišnje dete pucalo na svog dvogodišnjeg brata u porodičnom automobilu.Policija je u saopštenju navela da su policajci, koji su reagovali na prijavu o pucnjavi, 10. aprila, pronašli dvogodišnjaka sa prostrelnom ranom.

Dete je podleglo povredama i proglašeno je mrtvim na licu mesta.

Policija nije imenovala žrtvu, ali je ona identifikovana na "GoFundMe" kao Kru Zahradnik, kako je objavio lokalni novinski kanal FOX 11.

Troje male dece bilo je u automobilu u porodičnom dvorištu ispred njihove kuće kada su se njihovi roditelji nakratko vratili u kuću da uzmu nešto što su zaboravili, saopštile su vlasti.

Četvorogodišnjak je navodno zgrabio napunjeno vatreno oružje koje se nalazilo u centralnoj konzoli automobila i pištolj je opalio, navodi se u saopštenju šerifove kancelarije.Građanin koji je bio u šetnji pozvao je policiju da prijavi pucnjavu.

Ostale osobe u automobilu su nepovređene, saopštila je šerifova kancelarija. Ne sumnja se na nelegalno delovanje u ovom slučaju.

Član zajednice je osnovao GoFundMe kako bi pomogao oko sahrana, savetovanja o tugovanju i emocionalne podrške, kao i kako bi se porodici omogućilo vreme odsustva sa posla.

"Živeo je svaki dan sa bezgraničnim žarom za životom, pronalazeći čudo u najmanjim trenucima i deleći svoj smeh gde god da je išao" pisalo je u Kruovom onlajn nekrologu.

