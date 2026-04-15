Iranski mediji izvestili su da su četiri broda u sredu plovila kroz vode kod Irana, uprkos američkoj blokadi koja je stupila na snagu dan ranije.

Prema navodima poluzvaničnih agencija Tasnim i Mehr, reč je o brodovima "Agios Fanourios", kojim upravlja grčka kompanija, zatim "Alicia" i "RHN", kojima upravljaju kineske kompanije, kao i o iranskom kontejnerskom brodu "Golbon".

Podaci sa platforme MarinTrafik pokazali su da su tri plovila ušla u iranske vode, dok je "Golbon" napustio teritorijalne vode Irana.

Tasnim navodi da je "Golbon", koji se nalazi pod američkim sankcijama, nastavio plovidbu u blizini Ormuskog moreuza uprkos, kako tvrde, pretnjama SAD i blokadi američke mornarice.