U Budimpešti je sve izgledalo završeno. Izborna noć donela je jasan rezultat, brojke su bile neumoljive, a politička scena delovala je kao da je okrenula novu stranicu bez mnogo prostora za dilemu.

Ipak, već nekoliko sati kasnije, pojavila se pukotina u toj slici – i to ne mala. Viktor Orban je nestao iz javnosti, zajedno sa najbližim saradnicima, i upravo ta činjenica sada baca novu senku na ono što je delovalo kao čista pobeda.

Mađarska se probudila 13. aprila 2026. u potpuno drugačijem političkom ambijentu. Parlamentarni izbori održani dan ranije doneli su senzaciju: opoziciona stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom, osvojila je 138 od ukupno 199 mesta u parlamentu.

Fides Viktora Orbana, koji je vladao punih 16 godina, pao je na oko 55 mandata. Izlaznost je bila rekordna, gotovo 78 odsto, a Orban je odmah priznao poraz, pozvao Mađara i čestitao mu. Na prvi pogled, delovalo je kao kraj jedne epohe.

Ali onda – tišina. Potpuna. Orban, ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i ključni ljudi iz vrha vlasti jednostavno su nestali iz javnog prostora.

Nema izjava, nema konferencija, nema objava. Za političara koji je do juče bio konstantno prisutan, to je previše naglo povlačenje da bi bilo slučajno.

Kako primećuju strani mediji, niko ih nije video od nedelje uveče, i upravo ta praznina sada postaje centralna tema u Budimpešti.

U isto vreme, pobednik izbora Peter Mađar najavljuje duboke promene: ustavne reforme, povratak Mađarske u „evropsku porodicu“, odmrzavanje fondova iz Evropske unije.

Ton je trijumfalan, poruke su jasne. Međutim, iza tih 138 mandata krije se složenija realnost. Samo 44 poslanika dolaze direktno sa liste njegove stranke. Preostalih 94 su pobednici u jednomandatnim jedinicama – ljudi koji formalno imaju veću autonomiju u odlučivanju.

Upravo tu nastaje prostor za neizvesnost. Kako upozorava politički analitičar Jurij Svetov, ta većina možda nije onoliko čvrsta koliko izgleda.

Prema njegovim rečima, nije isključeno da Orban pokuša da pronađe način da deo tih poslanika privuče na svoju stranu – kroz političke, finansijske ili druge mehanizme uticaja. Dovoljno bi bilo da se preokrene desetak ili petnaest njih i dvotrećinska većina bi nestala.

To nije samo teorija. Mađarski izborni sistem godinama je išao na ruku Fidesu upravo kroz jednomandatne jedinice.

Mnogi od novoizabranih poslanika dolaze iz sredina gde su veze sa prethodnom vlašću duboke – kroz poslove, administraciju, pa i lične odnose. Drugim rečima, politička mapa nije preko noći izbrisana, samo je privremeno promenila boje.

Zato Orbanov nestanak sada dobija drugačije značenje. Nije nužno reč o povlačenju ili priznanju kraja, već pre o pauzi – taktičkoj, možda pažljivo planiranoj.

Tokom 16 godina vlasti izgrađena je čitava struktura moći, svojevrsna vertikala koja ne nestaje sa jednim izbornim rezultatom. Fides nije samo politička partija, već mreža uticaja koja i dalje postoji i funkcioniše.

U pozadini već kruže priče o mogućim kontaktima, razgovorima, konsultacijama sa pojedinim poslanicima. Vremena ima dovoljno – oko mesec dana do formiranja nove vlade i izbora premijera. U tom periodu, sve je otvoreno. I to ne samo formalno, već suštinski.

Spoljni akteri već zauzimaju pozicije. Evropska unija vidi u pobedi Petera Mađara priliku da Mađarsku vrati u jedinstvenu političku liniju, dok se u Moskvi ovaj razvoj događaja posmatra kao gubitak pouzdanog partnera unutar EU. Ali ono što se dešava unutar same Mađarske daleko je složenije i nepredvidivije nego što izgleda iz Brisela ili Vašingtona.

Jer 138 mesta na papiru ne znači automatski i stabilnu vlast. Posebno kada je većina sastavljena od 94 poslanika iz jednomandatnih jedinica, a bivši lider zemlje nestaje iz javnosti u trenutku kada bi, po logici stvari, trebalo da vodi opoziciju.

Ta praznina ne deluje kao slučajnost, već kao deo šire slike koja tek treba da se razotkrije.

Ako je Orban zaista nestao sa razlogom, onda politička borba u Mađarskoj nije završena – naprotiv, možda tek počinje.