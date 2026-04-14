Naučnik Visent Luisa Roselj Roiga je analizirao izgradnju piramida.

Nedavno je objavio naučnu studiju u stručnom magazinu “NPJ Heritage Science”.

Decenijama stručnjaci pokušavaju da objasne kako su drevni graditelji uspeli da podignu i precizno postave kamene blokove, od kojih su neki težili do 15 tona, bez upotrebe savremenih mašina.

Istovremeno, nijedan sačuvani pisani izvor ne otkriva kako je taj poduhvat izveden.

Nova studija nudi moguće rešenje - Keopsova piramida mogla je biti izgrađena uz pomoć skrivene spiralne rampe koja se protezala unutar same strukture.

Autor istraživanja smatra da su radnici koristili blago nagnutu stazu duž spoljašnjih ivica piramide, koja je postepeno zatvarana kako je svaka nova etaža dograđivana.

Za razliku od ranijih teorija, koje su podrazumevale ogromne spoljašnje rampe, ovaj model omogućava kontinuirano podizanje blokova - nivo po nivo - bez stvaranja logističkih prepreka. Delovi spoljnog kamenog omotača privremeno su ostavljani otvoreni kako bi formirali uzlazni put, a zatim su zatvarani kada bi radovi napredovali, čime su svi tragovi rampe na kraju nestali, smatra autor.

Razmere ovog građevinskog podviga i danas izazivaju divljenje. Keopsova piramida se prostire oko 230 metara sa svake strane osnove i dostiže visinu od približno 146 metara.

Istoričari procenjuju da je izgrađena od oko 2,3 miliona kamenih blokova, tokom vladavine faraona Khufua. Takav projekat zahtevao je izuzetnu organizaciju, planiranje i koordinaciju radne snage.

Jedan od ključnih doprinosa nove studije jeste procena brzine gradnje. Kompjuterske simulacije pokazuju da su blokovi mogli biti postavljani svakih četiri do šest minuta, što bi ukazivalo na izuzetno organizovan i stabilan radni ritam.

Prema tim proračunima, piramida je mogla biti završena za svega 14 do 21 godinu. Kada se u obzir uzmu dodatni faktori, poput vađenja kamena, transporta i odmora radnika, ukupno vreme izgradnje procenjuje se na 20 do 27 godina, što je u skladu s ranijim istorijskim procenama.

Zanimljivo je i da nova teorija otkriva da praznine unutar piramida nisu slučajne, već deo originalnog građevinskog sistema, piše Daily Mail.