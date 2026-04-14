Treći tanker povezan sa Iranom ušao je danas u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz, prvog dana pune američke blokade brodova koji pristaju u iranske luke, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju.

Američki predsednik Donald Tramp je u nedelju najavio blokadu nakon što mirovni pregovori tokom vikenda u Islamabadu između SAD i Irana nisu rezultirali dogovorom, prenosi Rojters.

Pošto tri broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz nisu bila upućena ka iranskim lukama, oni nisu obuhvaćeni blokadom.

Tanker "Zaliv mira", koji plovi pod zastavom Paname i srednje je veličine, ide ka luci Hamrijah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazuju podaci Londonske berze.

Prema podacima kompanije Kpler, brod obično prevozi iransku naftu ka drugim lukama na Bliskom istoku koje potom izvoze robu u Aziju.

Pre toga, kroz Ormuski moreuz prošla su još dva tankera koji su pod američkim sankcijama.

Tank­er "Murlikišan" plovi ka Iraku kako bi 16. aprila ukrcao mazut, pokazuju podaci Kplera.

Brod, ranije poznat kao MKA, prevozio je rusku i iransku naftu.

"Rič Stari" je prvi tanker koji je prošao kroz Ormuski moreuz i koji je izašao iz Persijskog zaliva od juče u 16.00 sati po srednjoevropskom vremenu, kada je počela američka blokada saobraćaja iz iranskih luka, prenosi agencija.

Tanker i njegov vlasnik, kompanija "Šangaj sjuanrun šiping", pod američkim su sankcijama zbog poslovanja sa Iranom.