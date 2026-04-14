-Ja mislim da je realno da se sve obaveze završe, sa regrutnim listovima i svime ostalim, do kraja septembra oktobra da u vojni rok krenemo od 1. marta. To je sada 70 dana, dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. Mislim da je to veoma dobra stvar, a država će bit mnogo snažnija. Mi ćemo posebno podsticati izgradnju tih vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima - rekao je predsednik Vučić u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, gde prisustvuje vojnoj svečanosti povodom Dana Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre".