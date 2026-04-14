Nuklearna elektrana Bušer trenutno radi i nema zabrinutosti po javno zdravlje, izjavila je za RIA Novosti Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani.

"Ovi objekti (nuklearna elektrana Bušer) su trenutno operativni. Preduzete su sve mere bezbednosti kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva tamo“, rekla je Mohadžerani.

Portparolka iranske vlade dodala je da su iz Organizacije za atomsku energiju Irana sprovele neophodne protokole za zaštitu objekata.

„Sa ove tačke gledišta, nema problema“, naglasio je Mohadžerani.

Organizacija za atomsku energiju Irana (AEOI) je 4. aprila izvestila da je nuklearna elektrana Bušer bila pod vatrom Sjedinjenih Država i Izraela , pri čemu je poginuo jedan njen zaposleni. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade na nuklearnu elektranu, dodaje ruska agencija.

Mohadžerani je upozrila na posledice.

- Ako bi se, ne daj Bože, nešto desilo sa operativnom nuklearnom elektranom koja sadrži nuklearno gorivo, ceo region bi bio oštećen. Drugim rečima, problem ne bi bio ograničen samo na jednu provinciju; region Persijskog zaliva bi se suočio sa ozbiljnom štetom - rekla je ona.

