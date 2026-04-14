Snimak objavljen na društvenim mrežama koji prikazuje poslužavnik sa hranom grčkog vojnika na Vaskrs izazvao je burne reakcije, piše grčki poral Pronjuz.

- Kao što se može videti na fotografiji, hrana je jednostavna i nesumnjivo lošeg – u najboljem slučaju – osrednjeg kvaliteta, što je uobičajeno u grčkim kampovima - navodi se u članku.

Snimak objavljen na društvenim mrežama izazvao je mnogo reakcija i negativnih komentara o ishrani grčkih vojnika.

Kao što vidite na fotografiji, tu su banana, pomfrit i komad mesa, sa kriškom hleba i loše napravljenom salatom, dodaje se u članku.

- Sve ovo, naravno, istovremeno dok oligarsi „žvaću“ milijarde - piše grčki portal.

BONUS VIDEO