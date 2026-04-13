Prošle nedelje, papa Lav je rekao da je Trampovo upozorenje da će „čitava civilizacija večeras umreti“, u vezi sa Iranom, „neprihvatljivo“. Papa je takođe sugerisao da „zabluda svemoći“ podstiče rat između Sjedinjenih Država i Irana.

U svojoj dugoj objavi na Truth Social-u, predsednik je tvrdio da rukovodstvo Katoličke crkve „hapsi sveštenike, ministre i sve ostale“ usred pandemije Kovida i sugerisao da više voli papinog brata.

„Mnogo mi se više sviđa njegov brat Luis nego on, jer je Luis sav MAGA“, oštro je rekao predsednik. „On to razume, a Lav ne!

„Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje.“

Predsednik je dalje sugerisao da je njegov sopstveni izbor igrao ulogu u izboru pape Katoličke crkve u maju 2025. godine.

„Lav bi trebalo da bude zahvalan jer, kao što svi znaju, bio je šokantno iznenađenje“, napisao je predsednik. „Nije bio ni na jednoj listi za papu, već ga je Crkva postavila tamo samo zato što je bio Amerikanac, i mislili su da bi to bio najbolji način da se nose sa predsednikom Donaldom DŽ. Trampom.“

„Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu.“

Tramp je dodao: „Lav bi trebalo da se sabere kao papa, da koristi zdrav razum, da prestane da se dodvorava radikalnoj levici i da se fokusira na to da bude Veliki papa, a ne političar.“

Oko 40 minuta nakon što je objavljena njegova tirada, Tramp je postavio sliku koju je generisala veštačka inteligencija, na kojoj je obučen kao Isus.

Na slici, predsednik je obasjan zlatnom svetlošću dok stavlja sjajnu ruku na čelo uspavanog čoveka.

Na slici, medicinska sestra i žena koja se moli kleče oko pacijenta, dok ih posmatra muškarac u kamuflažnoj uniformi. Četvrta osoba, obučena u zelenu uniformu, takođe je pored pacijentovog kreveta.

