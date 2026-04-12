Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se u 20 časova u nedelju uveče.

Očekuje se da će Nacionalna izborna kancelarija (NVI) objaviti prve rezultate izbora u Mađarskoj na sajtu počevši od 20 časova u nedelju, a ažuriraće se svakih deset minuta. Proces se odvija sledećim redosledom:

-Redosled brojanja: Prvo se broje glasovi pojedinačnih kandidata, zatim nacionalne stranačke liste i na kraju glasovi nacionalnih lista

-Poštanski glasovi: NVI će početi sa skeniranjem skoro 232.000 poštanskih glasova u 19 časova kako bi mogli brzo da objave preliminarne rezultate

-Pojednačne izborne jedinice: Odbori za brojanje odmah prosleđuju rezultate lokalnim izbornim kancelarijama, tako da se podaci o pojedinačnim izbornim jedinicama prvi pojavljujuKonačni, pojedinačni rezultati izbornih jedinica biće utvrđeni najkasnije sledeće subote, nakon perioda žalbi, a najveća borba vodi se između Fidesa aktuelnog premijera Viktora Orbana i opozicione Tise Petera Mađara.

Istorijska izlaznost

Izlaznost do 15 časova je 66,01 odsto, što predstavlja 4.968.713 glasova.

Prethodni rekord izlaznosti bio je 2002. godine, u drugom krugu tadašnjeg dvokružnog izbornog sistema, kada je glasalo 53,59 odsto birača.

Prema zvaničnim podacima od 13 časova, na izborima je učestvovalo 54,14 odsto od 8.115.484 birača sa pravom glasa, što je ukupno 4.075.272 ljudi.Izlaznost na izborima za EP 2024. godine, na kojima je učestvovalo 7.803.555 birača sa pravom glasa, bila je 33,14 odsto u 13 časova. Zamah na parlamentarnim izborima 2022. godine, sa spiskom birača od 8.215.304, takođe je zadržan u ovoj fazi dana, sa 40,01 odsto birača sa pravom glasa koji su izašli na glasanje do 13 časova.