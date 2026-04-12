Rumunska policija kaznila je zbog prebrze vožnje ženu (35) koja je objasnila da je morala da žuri kući da joj ne zagori uskršnji kolač.

Policija je zaustavila ženu koja je vozila 176 kilometara na sat, na uskom seoskom putu na jugoistoku zemlje. U svom saopštenju na Fejsbuku policijski inspektorat okruga Konstanca navodi da je žena tom brzinom "testirala granice fizike".

-Razlog koji je navela? Scenario dostojan kulinarske drame: "Gori mi kozunak u rerni!" (tradicionalni rumunski uskršnji kolač) Sada, ne znamo da li je testo bilo sa orasima ili suvim grožđem, ali sigurno znamo da pri takvoj brzini rizik nije bio samo da kozunak previše porumeni, već da se ceo automobil pretvori u uspomenu - navodi policija.

Potom su naveli kaznu koju je dobila.

- Račun za ovaj „recept” brzine? Pauza od vožnje od 120 dana (dovoljno vremena da se nauče sve tajne poslastičarstva, ali iz uloge pešaka), i novčana kazna od preko 1.800 leja (oko 400 evra), što je ekvivalent oko 20 vrhunskih gotovih kolača - dodaje policija.