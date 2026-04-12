Pevač Emir Habibović obavestio je javnost o tragičnom gubitku koji je duboko potresao njega i njegovu porodicu.
Naime, pevač se na društvenim mrežama oprostio od svog preminulog brata Damira.
Emir Habibović je na svom Instagram storiju objavio emotivnu i potresnu poruku posvećenu bratu, uz fotografiju i reči koje slamaju srce.
U objavi kojom je iskazao svoju neizmernu tugu pevač se oprostio bolnim rečima.
- Damire, brate moj, zar i ti si me ostaviš, brate moj dobri… Allah ti džennet dao… - napisao je pevač, ne krijući i bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u svom životu.
U ovim teškim i bolnim trenucima brojni prijatelji i fanovi su se oglasili kako bi pevaču pružili utehu, te su odmah počeli da mu šalju poruke podrške i saučešća.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)