Pevač Emir Habibović obavestio je javnost o tragičnom gubitku koji je duboko potresao njega i njegovu porodicu.

Naime, pevač se na društvenim mrežama oprostio od svog preminulog brata Damira.

Emir Habibović je na svom Instagram storiju objavio emotivnu i potresnu poruku posvećenu bratu, uz fotografiju i reči koje slamaju srce.

U objavi kojom je iskazao svoju neizmernu tugu pevač se oprostio bolnim rečima.

- Damire, brate moj, zar i ti si me ostaviš, brate moj dobri… Allah ti džennet dao… - napisao je pevač, ne krijući i bol zbog gubitka jedne od najvažnijih osoba u svom životu.

U ovim teškim i bolnim trenucima brojni prijatelji i fanovi su se oglasili kako bi pevaču pružili utehu, te su odmah počeli da mu šalju poruke podrške i saučešća.

BONUS VIDEO: