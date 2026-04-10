Velika Britanija će sledeće nedelje biti domaćin nove runde razgovora sa saveznicima, van Sjedinjenih Američkih Država, o tome kako da se deblokira Ormuski moreuz, izjavio je danas britanski zvaničnik koji je upoznat sa pripremama za razgovore.

Zvaničnik je za briselski Politiko rekao da bi predstavnici iz 41 zemlje trebalo da se sastanu prvi put od kada je američki predsednik Donald Tramp objavio prekid vatre sa Iranom.

Prema rečima zvaničnika, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, na pregovorima u Velikoj Britaniji će učestvovati predstavnici zemalja na nivou političkih direktora.

Velika Britanija očekuje da će se u razgovorima istražiti ekonomske i političke mere, poput sankcija i saradnje sa Međunarodnom pomorskom organizacijom za oslobađanje brodova koji su, od kada je Iran blokirao Ormuski moreuz, zarobljeni u Persijskom zalivu.

Zvaničnici Velike Britanije saopštili su ranije da se protive uvođenju putarine za brodove koji koriste Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko petina svetske nafte i prirodnog gasa. Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da je juče obavestio američkog predsednika Donalda Trampa da koalicija zemalja "radi na političkom i diplomatskom planu", ali i da "razmatra vojne kapacitete i logistiku stvarnog kretanja brodova kroz moreuz".

Tramp je vršio pritisak na saveznike NATO-a da predstave svoje planove da se osigura slobodna plovidba kroz moreuz a na jučerašnjem sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, on je ponovio da želi konkretne akcije od saveznika što je pre moguće, rekle su tri osobe koje su upoznate sa sastankom.

