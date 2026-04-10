U okviru postupka, postojeći menadžment će, zajedno sa stručnjacima za restrukturiranje, nastaviti da vodi kompaniju. Samouprava je odobrena kao deo procesa reorganizacije. Takođe je obezbeđen kredit od 20 miliona evra iz ranijih krugova restrukturiranja, koji treba da pomogne stabilizaciju poslovanja.

Kao glavni razlozi za finansijske probleme navode se strukturni nedostaci u mreži prodavnica, kao i posledice insolventnosti bivše podružnice Allgäu Fresh Foods. Dodatni teret predstavljaju i visoke penzione obaveze, koje se procenjuju na gotovo 100 miliona evra.

Budućnost kompanije zavisiće od odluka poverilaca. Novoformirani poverilački odbor imaće ključnu ulogu, a naredni sastanak zakazan je za 10. jun u Kemptenu. Tada će se razmatrati finansijsko stanje, potraživanja i plan reorganizacije, koji će biti odlučujući za dalji opstanak firme.

Feneberg je nezavisna porodična kompanija iz regiona Algej i jedan od najvećih nezavisnih Edeka partnera, dok Edeka ima ulogu dobavljača i logističkog partnera. Uprkos insolventnosti, kompanija za sada nastavlja normalno da funkcioniše, prenosi fenix.